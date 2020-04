La cover del blu-ray di Gretel & Hansel è così inquietante che vi toglierà il sonno

Sfortunatamente non è dato sapere quando potremo vedere in Italia Gretel & Hansel, previsto da Midnight Factory prima della pandemia di Coronavirus, ma il film è uscito nei mesi scorsi negli USA e adesso si prepara a sbarcare sul mercato home-video.

Per l'occasione, la nuova interpretazione della classica storia dei Fratelli Grimm di Hansel e Gretel diretta da Osgood Perkins si è mostrata con una nuova inquietante cover per la sua edizione blu-ray, che potete trovare in calce all'articolo.

L'home-video di Gretel & Hansel arriverà su Digital HD il 7 aprile, e in edizione fisica a partire dal prossimo 7 maggio: l'opera non è stata un grande successo finanziario, ma ha ottenuto una buona valutazione dalla critica e chissà che non possa risollevare le sue sorti commerciali grazie al debutto sul mercato del video on demand, che ha fatto la fortuna di tanti titoli recenti affossati dalla chiusura dei cinema in tutto il mondo.

La protagonista della pellicola è Sophia Lillis, interprete di Beverly in IT di Andy Muschietti, che veste i panni dell'impavida eroina femminile Gretel accanto al giovane Sam Leaky, nel ruolo del fratellino Hansel. Fuggiti dal proprio villaggio in cerca di migliori condizioni di vita, i due fratelli dovranno vedersela con un male antico e terrificante, e ovviamente con la celebre strega al centro della storia dei Grimm.

Secondo una recente intervista del regista Perkins, il film potrebbe dar vita ad un Dark Fairytale Universe, ovvero un franchise da universo condiviso che reinterpreti in chiave horror alcune delle più famose fiabe classiche. "Ci sono un paio di easter-egg nel film che fanno riferimento ad altri film e a storie più antiche", ha anticipato Perkins. "L'idea è che Gretel possa uscire da questo film e mettersi in altri guai."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Gretel & Hansel.