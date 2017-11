Courage è il titolo del nuovo film prodotto e diretto da Matthew Vaughn!

Mentre il suo ultimo Kingsman: Il cerchio d'oro ha chiuso ufficialmente la corsa al boxoffice con 395 milioni di dollari,non se ne resta certo con le mani in mano e pensa al futuro, annunciando infatti oggi il suo nuovo progetto, dal titolo

A riportare la notizia è stato il puntualissimo Deadline, che descrive il progetto come un action sci-fi basato su di una sceneggiatura di Karl Gajdusek, già produttore esecutivo di Stranger Things di casa Netflix. Tramite la sua Marv Film, Vaughn sarebbe quindi in procinto di produrre il film e possibilmente dirigerlo. Il sito parla di Courage come un titolo "dalla premessa epica, un dramma nelle corde di Inception o Edge of Tomorrow". La Fox aveva acquistato già il progetto lo scorso giugno, quindi sembra che tutto si stia muovendo molto velocemente.



Prima di Courage, comunque, Vaughn sarebbe in procinto di dirigere l'adattamento cinematografico dello spy thriller Pilgrim di Terry Hayes per la Metro Goldwyn Mayer Pictures. La storia racconta di un agente con il nome in codice "Pilgrim", ex-operativo della CIA ritiratosi anonimamente e richiamato in servizio per salvare l'America da un terribile attacco terroristico.



Su di un eventuale e sperato Kingsman 3, invece, non si hanno ancora notizie, ma a questo punto potrebbe arrivare molto più in là del prevista.