La costumista di Pulp Fiction e Le Iene nello sci-fi Ghost Draft

La costumista Betsy Heimann (Le Iene, Pulp Fiction) è entrata nel team del film di fantascienza Ghost Draft, a quanto riporta HN Entertainment. Il film sarà diretto da Chris McKay, già regista di The Lego Batman Movie, e avrà per protagonista Chris Pratt (Guardiani della Galassia).

La carriera di costumista di Betsy Heimann l’ha vista coinvolta anche in film del calibro di Vanilla Sky, Quasi famosi, Out of sight e Jerry Maguire. Recentemente ha lavorato a Green Book, premiato con l’Oscar come miglior film. Ghost Draft è descritto come un film d’azione fantascientifico. Ha per protagonista un padre di famiglia che viene selezionato per combattere una guerra del futuro, in cui il destino dell’umanità è affidato alla sua capacità di correggere gli errori e i problemi del passato. Le riprese, stando a un tweet di Geek Vibes Nation di fine aprile, dovrebbero iniziare il prossimo 10 settembre, per concludersi nel gennaio 2020.

La data di uscita del film, invece, non è stata ancora ufficialmente annunciata. Dovrebbe far parte del progetto anche Peter Wenham, scenografo di Mission Impossible: Fallout (qui la nostra recensione).

Tra i prossimi impegni del protagonista Chris Pratt, Jurassic Park 3 di Colin Trevorrow e Guardiani della Galassia 3 di James Gunn.