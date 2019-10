Il costumista di Blade Runner Michael Kaplan riceverà un premio speciale alla carriera

Michael Kaplan, la cui immaginazione sartoriale e la sua capacità di vestire gli attori ha segnato un intero immaginario grazie a Blade Runner di Ridley Scott, è il vincitore di quest'anno del premio alla carriera della Costume Designers Guild.

Kaplan sarà insignito dell'onore alla 22esima cerimonia dei Costume Designers Guild Awards (CDGA), che si terrà il prossimo 28 gennaio al Beverly Hilton. Il regista J.J. Abrams, che ha lavorato con Kaplan in due diversi universi cinematografici (le galassie di Star Wars della Disney e di Star Trek della Paramount) consegnerà il premio al costumista.

L'illustre carriera di Kaplan comprende sette nomination CDGA in categorie competitive e crediti in alcuni dei film più famosi di sempre, inclusi fra i tanti altri Flashdance, Fight Club, Mr. and Mrs. Smith, I Am Legend, Se7en e Pearl Harbor.

Il Career Achievement Award riconosce il valore degli artisti che hanno avuto un impatto duraturo sul mondo dei costumi. Tra i precedenti vincitori del premio citiamo Ruth E. Carter, Joanna Johnston, Jeffrey Kurland, Ellen Mirojnick, Julie Weiss, Eduardo Castro, Judianna Makovsky, Colleen Atwood, Sandy Powell e Ann Roth.

"La prolifica carriera di Michael Kaplan è al tempo stesso diversificata e stimolante. I suoi progetti iconici come Blade Runner, Fight Club, Flashdance, e le più recenti serie di Star Wars e Star Trek sono diventati parte della nostra coscienza collettiva", ha affermato Salvador Perez, Presidente della Costituzione dei costumisti. “The Costume Designers Guild riconosce l'impatto del suo lavoro nell'industria cinematografica e televisiva e nella cultura popolare. Siamo molto orgogliosi di celebrare la sua carriera e non vediamo l'ora di vedere come continuerà ad ispirarci."

