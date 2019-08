I costumi visti in una scena di Avengers: Endgame sono interamente in CGI

Non c'è dubbio che in Endgame, come nell'intera produzione del Marvel Cinematic Universe, la CGI abbia ricoperto e continui a ricoprire un ruolo di primaria importanza. A qualche mese dall'uscita di Avengers: Endgame, però, scopriamo quanto questa sia stata presente anche in scene apparentemente insospettabili.

Come rivelato da Joe Russo e Christopher Markus, rispettivamente regista e sceneggiatore dell'ultimo film sugli Avengers, l'intervento della CGI è stato necessario anche per ricreare le tute che i nostri eroi indossano per viaggiare indietro nel tempo.

"Gli effetti speciali ci hanno supportati, perché quegli stivali non esistono" ha rivelato Markus, a cui ha fatto eco la metà dei fratelli Russo: "Sì, l'intero costume è in CGI". La decisione di realizzare le tute in digitale è stata poi spiegata dall'altro sceneggiatore di Endgame, Stephen McFeely: "Era importante unificare in qualche modo il loro aspetto. Per gli Avengers è una novità il fatto di avere una sorta di completo di squadra, sai, per ragioni pratiche".

Lo stesso Joe Russo ha continuato poi a parlare del salto temporale compiuto con Avengers: Endgame, ammettendo che secondo lui complicherà non poco il continuo del Marvel Cinematic Universe. I fratelli Russo hanno poi parlato anche della colonna sonora composta da Alan Silvestri, definendola da Oscar.