Tutti i costumi di Spider-Man nel nuovo spot ufficiale di Far From Home

Mentre vediamo il protagonista unire le forze con Mysterio in un nuovo poster dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home, Sony Pictures e Marvel Studios hanno diffuso online un nuovo spot TV ufficiale del cinecomic diretto da Jon Watts e con protagonista Tom Holland, interamente dedicato ai costumi.

Come già visto nel precedente materiale stampa diffuso online dallo studio, in Far From Home vedremo infatti almeno tre diversi costumi di Spider-Man: quello originale, già visto in Homecoming e in parte in Infinity War; quello Spaziale creato sempre da Tony e visto in azione nei due ultimi Avengers (in modalità "uccisione automatica" in Endgame); e la Black Suit, che rimanda allo Spider-Man Noir ma vuole essere di natura mimetica e versione spionaggio.



Nel filmato di oggi li vediamo tutti, presentati come "original suit", "new suit" e "newer suit" e poi un'ultima, anche questa già mostrata ma che immaginiamo possa nascondere diverse sorprese (ecco le prime reazioni a Spider-Man: Far From Home). Qual è? La stessa che vediamo nei vari trailer, quella con le ali-ragnatela e il paracadute a forma di ragno, nera e rossa.



Spider-Man: Far From Home è atteso nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. Avete già letto il nostro speciale sul Multiverso e Mysterio?