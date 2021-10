Halloween, una star di Shazam 2 ha ricreato il look di Brie Larson in Scott Pilgrim

Il dubbio su cosa scegliere come travestimento di Halloween, si sa, è sempre un dramma, che spesso si risolve nelle ore precedenti ai festeggiamenti. Lo sa bene un'attrice di Shazam 2, che con questa imitazione di Brie Larson in Scott Pilgrim vs. the World ha vinto tutto.

A distanza di più di dieci anni dall'uscita, Scott Pilgrim vs. the World rimane tutt'oggi un cult senza tempo. Il film sperimentale di Edgar Wright, che a breve uscirà con Ultima Notte a Soho, era tratto dall'omonimo fumetto di Brian Lee O'Malley. Della pellicola di Wright non si rammentano solo gli effetti speciali e l'incredibile umorismo, ma soprattutto la graffiante colonna sonora intorno alla quale era incentrata tutta la narrazione delle avventure - e le sfide - si Scott Pilgrim (Michael Cera) per guadagnarsi l'amore di Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). Spendibilissimi brani hard rock occuparono per anni le cuffiette dei fan. Stiamo parlando di hit intramontabili come Treshold o Garbage Truck dei Sex Bob-Omb, band immaginario di Scott Pilgrim che poteva cantare sulla roboante voce del frontman, Mark Webber, che non ha nulla da invidiare alle vere rock band di oggi.

Ma fra i numerosi brani spiccava anche qualche pezzo dalla sensibilità più femminile e non per questo meno incalzante. Come Black Sheep, canzone dei Metrix che poteva contare sul feat. di Brie Larson nel ruolo di Natalie "Envy" Adams, ex di Scott ora fidanzata con uno dei 7 malvagi ex di Ramona da sconfiggere. Giusto poco tempo fa la canzone è tornata in cima alla Billboard 100 grazie a una nuova distribuzione, cosa che ha portato la Larson a scherzare coi fan: "Più di un decennio dopo e i miei sogni da popstar continuano a persistere! Black Sheep è ora disponibile sul servizio di streaming, quindi non dovrete più registrare sullo schermo da YouTube o creare i vostri mp3 per ascoltarla".

Sarà anche per questo improvviso revival che una delle star di Shazam! Fury of the Gods, secondo capitolo dedicato al super DC, ha scelto il look della Larson come suo costume di Halloween. Stiamo parlando di Rachel Zegler, YouTuber pressoché sconosciuta ai grandi schermi ma che debutterà a breve con titoli notevoli: su tutti, vi abbiamo parlato di West Side Story di Steven Spielberg. Il cosplay della Zegler ha catturato persino l'attenzione di Edgar Wright, che ne ha ironizzato sui social. Nel frattempo, ecco quanto sappiamo su Rachel Zegler e Shazam 2. Lo aspettate con ansia? Ditecelo nei commenti.