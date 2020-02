Parte del costume e della storia di The Batman sono ispirati a Earth One?

Continuiamo l'approfondimento del camera test di Robert Pattinson nel costume del Cavaliere Oscuro per l'attesissimo The Batman di Matt Reeves, perché in analisi più approfondita parte dell'armatura e soprattutto della maschera del personaggio, così come della storia, sembrerebbero ispirarsi al fumetto Batman: Earth One.

La famosa run ambientata in un universo alternativo è stata scritta da Geoff Johns e illustrata da Gary Frank, e guardando alla maschera di Batman si nota una fodera molto simile a quella del fumetto, apparentemente cucita in pelle. Grazie alla fan art di BossLogic dove l'artista prova a completare il costume e alle immagini ri-colorate dai fan senza filtro rosso, sono evidenti i punti di rivestimento della maschera appena sopra gli occhi, nella zona delle meningi, quasi fosse un'iterazione dilettantesca del costume.



Ed è lo stesso concetto espresso da Frank qualche anno fa, parlando del costume di Earth One: "Non è tanto un costume perché non è tradizionale ma in evoluzione lungo tutto il fumetto. È un qualcosa di raffazzonato messo insieme alla meglio. Il costume si evolve con le esigenze di Bruce. Non c'è un costume definitivo in Earth One". Probabilmente, esplorando The Batman il secondo anno d'attività di Bruce Wayne come supereroe, guardando anche al simbolo di Batman ricavato da una pistola, il costume sarà in evoluzione anche nel nuovo corso cinematografico di Reeves.



The Batman uscirà nelle sale americane il 25 giugno 2021. Vi lasciamo allo speciale dedicato all'Enigmista di Paul Dano.