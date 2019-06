Ecco il costume nero di Superman scartato per Justice League

Non sempre le cose vengono presentate sullo schermo così com'erano state pensate. Un film subisce centinaia di cambiamenti in corso d'opera, e proprio per questo è sempre interessante andare alla scoperta di quelle che sono le differenze con le idee iniziali.

Justice League ovviamente non fa eccezione. Il film, che avrebbe dovuto essere la risposta DC agli Avengers di casa Marvel, ha subito diverse modifiche durante la produzione, alcune delle quali riguardano anche gli outfit dei protagonisti stessi.

In una foto circolata nelle ultime ore su Instagram possiamo infatti vedere Henri Cavill indossare quello che avrebbe dovuto inizialmente essere il costume di Superman per il film di Zack Snyder del 2017. Il costume è di fatto molto simile nelle fattezze a quello che abbiamo poi potuto ammirare al cinema, ma si differenzia da esso per il colore: la versione scartata del costume è infatti completamente nera e molto più cupa di quella poi approvata per il final cut, forse a voler richiamare il fatto che Clark Kent tornasse dalla morte dopo esser stato ucciso da Doomsday in Batman v Superman.

Di Justice League stanno girando in rete anche numerose scene eliminate dalla versione finale. Ma quale futuro attende i supereroi della DC al cinema? Le cose per il DC Extended Universe sono sempre più incerte, tanto più che i contratti di alcuni attori stanno andando in scadenza.