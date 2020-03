Il costume metallico di Batman v Superman in tutto il suo splendore, in questa nuova foto

Gli artisti dietro ai costumi di Batman v Superman: Dawn of Justice si sono impegnati molto per trovare soluzioni innovative. Dopo i primi concept del costume standard di Batman si sono concentrati sull'armatura metallica utile all'Uomo Pipistrello per fronteggiare Superman.

Sebbene il film abbia ricevuto dei riscontri non sempre positivi, i fan sembrano aver particolarmente apprezzato la versione corazzata del batsuit. Nell'immagine pubblicata da Ironhead Studio (gruppo di artisti famosi per la creazione di abiti per supereroi) torniamo ad ammirare il costume in tutto il suo splendore. Sono presenti tutti gli elementi caratteristici di Batman, ma è chiara la volontà di rendere il tutto più solido, massiccio e impenetrabile. Del resto, nel film l'eroe deve affrontare Superman, considerato dai più come il supereroe più forte al mondo: per riuscirci il buon Bruce Wayne ha studiato dei particolari fumogeni che rilasciano kryptonite. Solo così i due possono combattere ad armi pari.

È stato interessante vedere anche come siano riusciti a reinterpretare la parte superiore dell'armatura, con una sorta di casco in grado di donare a Batman un aspetto molto più robotico , complici anche gli occhi bianchi, spesso rappresentati nei fumetti e nelle serie animate.

Zack Snyder ha voluto rendere omaggio a Ben Affleck pubblicando una particolare foto: questa volta si è trattato del Batman in versione incubo.