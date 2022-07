Quanto è costato Thor Love & Thunder? Il budget è uno dei più alti di sempre della Marvel!

I primi numeri al box office del nuovo film di Thor lasciano presagire l'ennesimo successo al botteghino per i Marvel Studios, ma quanto è costato Thor: Love & Thunder? Ve lo anticipiamo fin da subito: si tratta di uno dei maggiori budget di sempre per il MCU.

In un nuovo rapporto di Variety, infatti, viene rivelato che il budget di Thor Love & Thunder si aggira intorno ai 250 milioni di dollari, cosa che chiederà al titolo di incassare almeno $500 milioni al botteghino globale per generare profitto. Il rapporto non indica una ragione specifica per questo aumento del budget (che era partito con stime da 200 milioni) né punta il dito verso un singolo reparto della produzione, però è interessante notare come, a quanto pare, non sia stata 'colpa' degli effetti visivi: secondo quanto riportato, la fetta di torta più grande mangiata dal budget è stata quella per il casting, anche se non ci sono numeri ufficiali a provarlo (un'altra tesi sull'aumento dei costi, ad esempio, si basa sull'utilizzo del The Volume, la nota tecnologia creata per The Mandalorian, che essendo divenuta molto popolare a Hollywood adesso necessita di spese maggiori).

Per fare qualche paragone, comunque, il più recente titolo del MU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, è costato 'solo' $200 milioni, mentre il budget di Thor: Love & Thunder mette il film scritto e diretto da Taika Waititi sullo stesso piano di blockbuster come The Avengers e Captain America: Civil War, a tutti gli effetti un 'Avengers 2.5'. Tuttavia il vantaggio dei film Marvel Studios è che tendono a trarre profitto anche dalle vendite del merchandising, dunque è molto difficile che alla fine della corsa Thor 4 rischierà di finire in rosso anche perché, come detto, il titolo con Chris Hemsworth ha già esordito al primo posto delle classifiche.

Per altre letture, ecco quando Thor Love & Thunder dovrebbe esordire su Disney Plus, la piattaforma di streaming divenuta la casa di tutti i progetti del Marvel Cinematic Universe.