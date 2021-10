Quanto è costato The Batman? Robert Pattinson a confronto con i film della saga

Nelle scorse ore sarebbe stato rivelato il budget stimato di The Batman, il nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto dal regista Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

Dunque quanto è costato The Batman? L'opera, probabilmente il film DC più atteso dei prossimi anni - come confermato dal successo del recente nuovo trailer di The Batman - a quanto pare può vantare un budget estremamente ridotto rispetto alla media dei cinecomics. La Warner Bros. recentemente pare abbia detto addio agli spropositati progetti di supereroi da $200 milioni di dollari dell'era di Zack Snyder a favore di progetti più piccoli nella gamma dei $100 milioni, e ha dimostrato di poter ottenere parecchio successo con film come Aquaman e Joker. E infatti secondo quanto riportato da Deadline, The Batman con Robert Pattinson è costato allo studio 'appena' $100 milioni di dollari.

Praticamente nulla rispetto ai precedenti film di Batman: The Dark Knight Rises di Christopher Nolan vantò un budget significativo con $250 milioni di dollari, Batman v Superman arrivò a costare tra i 250 e i 300 milioni, mentre The Dark Knight superò i $180 milioni di dollari. Perfino Batman Begins superò i $150 milioni di dollari, mentre il più economico rimane Batman di Tim Burton, che a fine anni '80 costò appena $35 milioni.

The Batman ha una data d'uscita fissata per il 4 marzo 2022.