Dopo aver dato un'occhiata alla lista di tutti gli attori e i doppiatori italiani di Spider-Man: Across the Spider-Verse, torniamo a parlare del nuovo film d'animazione di Sony Pictures dal un punto di vista economico.

Nello specifico, quanto è costato Spider-Man: Across the Spider-Verse e quanto dovrà incassare per generare profitto in vista del terzo capitolo della saga, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Secondo un rapporto di The Hollywood Reporter, il budget per Spider-Man: Across the Spider-Verse è stimato a circa 100 milioni, esclusi i costi di marketing. Questa cifra rende la produzione di circa 10 milioni di dollari più costosa rispetto al primo capitolo, il vincitore dell'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, che invece era stato prodotto con un budget di circa 90 milioni di dollari, tramutati poi in un incasso al botteghino mondiale di oltre 384 milioni di dollari. Per Across the Spider-Verse, si tratta di uno dei budget più alti di sempre per un film d'animazione tradizionale.

La regola generale è che un film, per raggiungere il punto di pareggio, arrivi a guadagnare il doppio del suo budget di produzione, dato che tendenzialmente i costi di marketing e di distribuzione raddoppiano le spese del budget. Ciò vuol dire che, Spider-Man: Across the Spider-Verse dovrà guadagnare almeno 200 milioni al botteghino mondiale solo per recuperare il suo budget, e dopo questa soglia inizierà a generare profitto: l'investimento comunque fa ben sperare, considerato che Spider-Man: Un nuovo universo era arrivato quasi a 400 milioni di dollari durante la sua run nelle sale e che da allora, anche grazie al successivo Oscar per il miglior film d'animazione, la sua reputazione non ha fatto che salire.

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà l'1 giugno nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures. Per altri contenuti guardate il trailer finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse.