Quanto è costato Napoleon? Il budget del film di Ridley Scott (e perché non conta troppo)

Quanto è costato Napoleon? Il nuovo film di Ridley Scott è arrivato al cinema, ecco cosa dovete sapere sui suoi costi di produzione sborsati da Apple Studios e perché il risultato al box office in questo caso potrebbe essere secondario.

Innanzitutto i numeri: stando a quanto segnalato da diverse riviste specializzate, il budget di Napoleon si attesta intorno ai 200 milioni di dollari, un numero non esattamente nuovo per la carriera di un regista illustre come Ridley Scott ma certamente ambizioso al giorno d'oggi per un kolossal storico in costume vietato ai minori e della durata di oltre due ore e mezza. In base alle 'regole' generali del box office, Napoleon dovrebbe incassare oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo per generare profitto, ma con l'avvento dei servizi di streaming on demand queste regole sono diventate molto più fumose e rischiano addirittura di perdere del tutto senso quando si ha a che fare con i film prodotti dalle stesse piattaforme, come appunto nel caso di Napoleon, distribuito da Sony Pictures nel mondo (e da Eagle Pictures in Italia) ma prodotto interamente da Apple.

Infatti, come'è stato nel caso di Killers of the flower moon di Martin Scorsese (costato ad Apple sempre 200 milioni, e distribuito da Paramount nel mondo e da 01 Distribution in Italia), gli studiosi del settore box office e dei servizi di streaming sostengono che i due film fanno capo ad una specifica strategia di distribuzione di Apple TV+, pensata per conferire ulteriore lustro alla piattaforma di streaming (la prima a vincere l'Oscar al miglior film con Coda, dopo anni di tentativi da parte di Netflix): la Apple non sarebbe preoccupata dal risultato al box office dei due film, in quanto la loro uscita - una vera e propria distribuzione classica nel più ampio numero di cinema possibili a livello mondiale, un modello diametralmente opposto alle 'uscite limitate' di Netflix - si traduce in consenso generale da parte del mondo del cinema tradizionale nei confronti di Apple TV+, che in futuro ospiterà in esclusiva entrambe le pellicole.

Per altri contenuti scoprite cosa c'è di vero e cosa è inventato in Napoleon di Ridley Scott.