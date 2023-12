Quanto è costato Godzilla Minus One? Non crederete mai al budget del film

Quanto è costato Godzilla Minus One? Il nuovo film della saga giapponese della Toho Godzilla Minus One è da record al box office, ma qual è stato il suo budget di produzione?

Al momento della stesura di questo articolo, la Toho non ha rivelato ufficialmente quanto sia costato realizzare Godzilla Minus One, ma secondo i report il budget del film è stato di appena di 15 milioni di dollari. Questa informazione, riportata da tutte le principali riviste di settore nelle scorse settimane, ha avuto origine inizialmente da un rapporto di Variety, che definiva Godzilla Minus One "un'impresa da 15 milioni di dollari".

In base a questa informazione, il budget di Godzilla Minus One risulta significativamente inferiore a quello dei blockbuster di Hollywood, anche gli stessi film di Godzilla realizzati da Legendary Pictures per il MonsterVerse, con tutti i film della saga che hanno avuto un budget almeno dieci volte più grandi. Da segnalare, inoltre, che il budget di Godzilla Minus One potrebbe essere inferiore ai 15 milioni riportati da Variety: in una recente intervista con NBC, infatti, il regista Takashi Yamazaki ha commentato la cosa dicendo: "Magari avessi avuto davvero 15 milioni...".

Ricordiamo che il successo planetario ottenuto dal film ha permesso a Godzilla Minus One di restare al cinema più del previsto, con una nuova settimana di proiezioni annunciate anche in Italia dal distributore Nexo Digital.