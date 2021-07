Quanto è costato Black Widow? Ecco quanto dovrà incassare per generare profitto

Quanto è costato Black Widow e quanto dovrà incassare per generare profitto per i Marvel Studios e la Disney? Ora che il film con Scarlett Johansson è arrivato al cinema, cerchiamo di capire come dovrà comportarsi al box office globale.

Secondo quanto riportato, il budget di produzione di Black Widow si aggira intorno ai $200 milioni di dollari, similmente a quelli di diversi film della Fase 3 del MCU come Black Panther e Guardiani della Galassia Vol. 2 ma molto meno del film per il quale rappresenta una sorta di sequel/spin-off, ovvero ' Captain America: Civil War (costato $230 milioni di dollari, per via del suo cast corale stile film degli Avengers). Tuttavia, questo budget di circa $200 milioni per Black Widow non tiene conto dei costi di marketing.

Seguendo la regola generale per identificare il punto di pareggio di un film (ovvero, neanche fosse una formula matematica, budget di produzione moltiplicato per due), Black Widow dovrebbe arrivare ad incassare circa $400 milioni di dollari in tutto il mondo per recuperare i soldi spesi per la sua realizzazione. Tuttavia, in questo caso, i costi di marketing sono lievitati a causa dei numerosi rinvii causati dalla pandemia, e tra questi costi bisogna aggiungere anche le enormi cifre spese per lo spazio pubblicitario durante il Super Bowl. Ovviamente è impossibile stabilire quanti soldi precisamente la Disney abbia speso per pubblicizzare Black Widow, ma è logico presuppone che i costi siano molto superiori alla media considerato che, essenzialmente, la major ha dovuto mettere insieme diverse campagne pubblicitarie nel giro di un anno e mezzo. Dunque, per tenerci larghi, consideriamo come punto di pareggio per Black Widow un più tondo traguardo da $500 milioni. Quali sono le sue possibilità di raggiungere quella cifra o, si spera, superarla?

Fast & Furious 9, unico metro di paragone per il film Marvel considerata la popolarità della saga con Vin Diesel, attualmente ha raggiunto un totale di $500,5 milioni in tutto il mondo: poiché gli analisti hanno previsto che Black Widow guadagnerà comodamente di più di Fast & Furious 9, probabilmente il film Marvel Studios non avrà problemi a raggiungere quota $500 milioni. Mentre in Italia Black Widow è partito benissimo, sarà interessante vedere come si comporterà nel suo primo week-end in Nord-America. Come riporta The Wrap in queste ore, il film della Marvel con Scarlett Johansson ha incassato $13,2 milioni di dollari solo anteprime al botteghino di giovedì 8 luglio, iniziate alle 17:00: da oggi uscirà su oltre 4.100 schermi, tra cui 375 auditorium Imax, 800 schermi di grande formato premium, 1.500 location 3-D e 275 schermi speciali D-Box/4D/ScreenX.



Un altro dato da tenere presente sarà poi l'uscita del film sul servizio di streaming on demand Disney+ tramite accesso vip a 29,99 dollari/euro, denaro che la Disney in questo caso non dovrà dividere con le sale cinematografiche. Anche per questo, la Disney prevede un weekend di tre giorni da $75 milioni di dollari, mentre i tracker si aspettano un esordio ancora più positivo da $80 milioni di dollari.



Come sempre vi terremo costantemente aggiornati anche su questo importante lato dell'industria cinematografica.