Quanto sono costati i film di Spider-Man? Dietro le quinte del franchise Marvel

Quanto sono costati i film di Spider-Man? Dalla trilogia diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire a quella di Jon Watts con protagonista Tom Holland, passando ovviamente per i film di Andrew Garfield e il film animato Un nuovo universo, diamo uno sguardo ai numeri del ventennale franchise.

Spider-Man, uscito nel 2022, costò alla Sony Pictures la bellezza di $139 milioni di dollari, ampiamente ripagati da un incasso globale di $825 milioni di dollari. Come sempre con i sequel le cifre aumentarono con Spider-Man 2, che nel 2004 costò ben $200 milioni di dollari, incassandone però poco meno del suo precedessore, per la precisione $788 milioni. La trilogia si concluse col botto, dato che Spider-Man 3 costò la cifra mostruosa di $258 milioni di dollari e riuscì ad incassare più degli altri episodi, sfiorando i 900 milioni e fermandosi a $894 milioni di dollari.

Dopo Tobey Maguire e Sam Raimi arrivarono Andrew Garfield e Marc Webb, che per The Amazing Spider-Man spesero $230 milioni di dollari arrivando ad incassarne $757 milioni. Le cifre si fanno più misteriose e meno precise con The Amazing Spider-Man 2, il cui budget è solitamente indicato tra i $200 e i $293 milioni di dollari, una forbice molto ampia e nebulosa che però atterrò su un incasso globale piuttosto deludente di 'soli' 708 milioni di dollari.

Le cose ripartirono alla grande con Tom Holland, il primo Spider-Man a far parte del MCU: con Homecoming, costato 'solo' $175 milioni, gli incassi schizzarono a $880 milioni, i migliori dai tempi di Spider-Man 3, mentre con Far From Home, costato addirittura meno ($160 milioni) si sfondò il muro del miliardo, con un incasso totale di $1,131 miliardi. No Way Home, che ha avuto un budget non confermato di $180 milioni, mira sicuramente a superare quell'asticella, e se dovesse riuscirci otterrebbe un risultato ancor più straordinario considerato il periodo nero dell'industria.

Ultimo ma non meno importante il film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, che dal suo budget di $90 milioni di dollari ha incassato $375 milioni a livello globale.

