Quanto sono costati i film di Matrix? I budget della saga incluso Resurrections

Mentre continuano le analisi del trailer ufficiale di Matrix Resurrections, che ricordiamo essere il quarto capitolo del franchise diretto da Lana Wachowski, in questo righe vogliamo oggi approfondire i costi di produzione di ognuno dei quattro film della saga con protagonista il mitico Keanu Reeves.

Il primo e storico film del franchise, Matrix, uscì nelle sale cinematografiche americane nel 1999, a ridosso del nuovo millennio. Una storia fuori di testa che divenne un cult istantaneo della fantascienza cinematografica, tanto per il concept di partenza quanto per le spettacolari e avvincenti scene d'azione messe in piedi dalle sorelle Wachowski. Un titolo originale costato all'epoca 63 milioni di dollari (spese di marketing escluse).



Quattro anni dopo, nel 2003, il franchise si arricchì del secondo capitolo, Matrix Reloaded, che però subì un incremento dei costi di produzione superiore al doppio rispetto ai costi del primo capitolo, raggiungendo la somma di 150 milioni di dollari senza spese di marketing ma portandosi a casa più di 740 milioni di dollari, rivelandosi dunque un successo.



Matrix Revolutions, invece, girato back-to-back con Reloaded, uscì nelle sale lo stesso anno e costò anche questo 150 milioni di dollari, solo rivelandosi un mezzo insuccesso al boxoffice e bastonato anche dalla critica.



Per quanto riguarda invece Matrix Resurrections non ci sono ancora specifiche reali sull'effettivo costo di produzione.



