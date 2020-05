Costantine, Matt Ryan ha scritto un film di Hellblazer ispirato a Joker!

Matt Ryan, interprete di Constantine per la rete televisiva The CW, ha affermato di aver creato un soggetto per un film di Hellblazer incentrato su John Constantine e ispirato al Joker di Todd Phillips.

Durante un'intervista con Den of Geek, Ryan ha detto che l'acclamato film con Joaquin Phoenix lo ha ispirato a scrivere un pitch di Hellblazer. L'attore ha spiegato: "Adoro gli elementi più oscuri di John. E c'è qualcosa nel film di Joker che in qualche modo mi ha parlato, mi ha ispirato direttamente e da un giorno all'altro mi sono detto che bisogna fare un film su John Costantine nel modo in cui è stato fatto un film su Joker. Ho avuto diverse notti insonni pensando a questa cosa, lo dico onestamente. Alla fine ho dovuto scrivere qualcosa."

Ryan ha interpretato Constantine fin dal 2014 e, sebbene la serie tv dedicata al personaggio sia durata solo 13 episodi per la NBC, l'attore ha ripreso il suo ruolo in Arrow per la The CW ed è diventato un membro regolare della serie Legends of Tomorrow. Recentemente è stato anche il doppiatore di Constantine nel film d'animazione Justice League Dark: Apokolips War.

Diretto da Todd Phillips, Joker è interpretato da Joaquin Phoenix, Robert De Niro e Zazie Beetz, ha ottenuto due Oscar su undici nomination e ha vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia 2019. Per altri approfondimenti recuperate un nostro saggio sul tema della mimesi in Joker.