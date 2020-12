Quanto costa il castello di Harry Potter in versione Lego? Una vera chicca per i fan!

Lego offre spesso delle vere e proprie perle ai fan dei franchise più famosi: quello di Harry Potter non fa eccezione, con tanti articoli prodotti dalla celebre azienda destinati a finire ogni anno nella lista dei desideri di ogni fan del maghetto con la passione per i mattoncini più famosi del mondo.

Quello dei Lego, però, è purtroppo un hobby decisamente dispendioso: a dimostrazione di quanto diciamo c'è il prezzo del pezzo più ambito della collezione dedicata ad Harry Potter, vale a dire la meravigliosa riproduzione del castello di Hogwarts.

Il kit per costruire la vostra scuola di magia e stregoneria costa infatti circa 460 euro, prezzo in effetti in linea con i pari-fascia dedicati agli altri franchise (si veda, tanto per fare un esempio, la Morte Nera di Star Wars). Per alternative più economiche, comunque, potreste sempre buttare un occhio ai set della Torre d'Astronomia, della Torre dell'Orologio o del Platano Picchiatore (con tanto di Ford Anglia inclusa): in questi casi la spesa oscilla tra i 69 e i 98 euro.

Qualcuno, comunque, potrebbe non accontentarsi di una "semplice" riproduzione in mattoncini: in tal caso, allora, ecco dove potete trovare il vero castello di Hogwarts, situato in Inghilterra al confine con la Scozia.