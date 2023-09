Quanto costa abbonarsi a NOW TV e quali film e serie tv si possono vedere?

NOW, il servizio in streaming di Sky, rinnova la sua offerta commerciale con prezzi vantaggiosi e un’esperienza personalizzabile a seconda delle proprie esigenze, che siate amanti delle serie tv o del cinema.

Da oggi NOW, con tutto lo Sport di Sky in diretta e on demand, gli show imperdibili, le serie tv e il grande cinema italiano e internazionale, è disponibile ad un prezzo conveniente grazie all’offerta che prevede pubblicità sui contenuti on demand e la visione da un solo dispositivo. Dal 28 settembre, la nuova offerta si affianca all’esperienza Premium senza pubblicità sui contenuti on demand e che prevede la visione su due dispositivi in contemporanea, sia per il pass Cinema+Entertainment sia per il pass Sport, con l’aggiunta della novità dell’audio immersivo Dolby Digital 5.1.

La nuova offerta - che arriva a pochi giorni dalla nuova offerta sull'abbonamento a Disney+ - include tutte le Serie TV e gli Show di Sky in diretta e on demand con pubblicità al costo di 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza, e prevede la visione da un dispositivo alla volta. Sarà possibile sottoscrivere la stessa offerta a 6,99 euro al mese con il piano annuale. I nuovi clienti NOW potranno inoltre scegliere la combinazione che include, oltre alle serie TV e gli show di Sky, anche il grande cinema, a un prezzo di 11,99 euro al mese o a 14,99 euro al mese aggiungendo tutti i vantaggi offerti da Premium.

Da notare che chi è già cliente NOW non subirà variazioni sul suo prezzo totale mensile. Inoltre, gli abbonati al Pass Cinema+Entertainment (anche in bundle con il Pass Sport) potranno beneficiare senza costi aggiuntivi di tutti i vantaggi di Premium, mentre chi ha attivo solo il Pass Sport potrà scegliere di aderire a Premium dal 28 settembre.

Per un piccolo assaggio di ciò che potete vedere sulla piattaforma, scoprite i tantissimi film in arrivo su Now a settembre 2023.