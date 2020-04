Un cosplayer in Messico cerca di far rimanere la gente a casa guidando una Batmobile

Un cosplayer di Batman sta guidando la sua Batmobile per le strade del Messico per aiutare le forze dell'ordine a far rispettare la direttiva che impone alla gente di rimanere chiusa in casa durante questo periodo di quarantena forzata e Telediario ha potuto intervistare questo curioso emulatore.

L'uomo ha cercato di spiegare che il suo obiettivo è quello di far capire alle persone che devono rimanere in casa in questo particolare periodo. Infatti, per le strade ci sarebbero ancora troppe persone nonostante le normative sul social distancing diffuse in tutto il mondo. "Oggi ho visto famiglie intere con figli. Nonostante il governo abbia ribadito che si debba stare chiusi in casa", ha detto l'uomo alla testata. "Vedi ancora le persone in strada che si comportano come se nulla fosse. Non posso risolvere questa situazione da solo, quindi mi rivolgo a tutta Nuevo León per unirsi a me e ad altri per essere davvero dei supereroi. State a casa! Capisco che la situazione è complicata, che la gente è disperata, che fa davvero caldo, ma accendete la TV, passate del tempo con le vostre famiglie, approfittate di questo tempo".

Nuevo León è lo stato in cui è collocata la cittadina di Monterrey dove si è svolto questo caso curioso dell'uomo in cosplayer che si aggirava per le strade a bordo di una pseudo-Batmobile e lo stato ha appena emesso gli ordini restrittivi che impongono il totale auto-isolamento della popolazione.

Tornando al Batman vero e proprio (per modo di dire), la produzione di The Batman è stata sospesa dalla Warner proprio a causa dell'emergenza sanitaria. Per la nuova Batmobile, inoltre, il regista Matt Reeves potrebbe essersi ispirato al fumetto Batman: Overdrive, run originale curiosamente pubblicata il giorno prima che Matt Reeves pubblicasse le immagini dell'auto.