Questo cosplay low cost tratto da Godzilla e Kong è a dir poco esilarante

Vi siete mai chiesti come sarebbe un cosplay dedicato a Godzilla? Indubbiamente uno dei requisiti fondamentali è l'essere spaventoso. E siamo sicuri che questa "reinterpretazione" del re dei mostri soddisfa a pieno questa necessità.

Intanto, Godzilla e Kong - Il nuovo impero sta conquistando sempre più pubblico. A riprova, gli incassi - molto buoni - che l'ultima pellicola appartenente al MonsterVerse di Warner. sta registrando. Cavalcando l'onda di quella che possiamo definire una vera e propria "monstermania", ecco a voi un cosplay esilarante del Re dei mostri, Godzilla, tornato in scena dopo aver combattuto contro Kong in Godzilla vs. Kong nel 2021. Nell'ultimo film, uscito nelle sale cinematografiche qualche settimana fa, i due leggendari mostri si alleano per dare vita ad una squadra imbattibile.

Kong ha dovuto ricorrere ad un braccio robotico, necessario per aumentare considerevolmente la sua estrema potenza. A differenza del primate, Godzilla ha incanalato le radiazioni per buona parte della pellicola, raggiungendo così un nuovo stadio di evoluzione. Una svolta nel look del rettile che deve avere ispirato questo simpatico cosplayer. Tale Low Cost Cosplay, già noto per le sue esilaranti interpretazioni, si è quindi cimentato nell'arduo compito di interpretare Godzilla. Vi lasciamo alla sua opera, buona visione!

