Da Il cosmo sul comò a Così è la vita:quale è il miglior film di Aldo, Giovanni e Giacomo?

Ve lo diciamo sin da subito, a questa domanda sul miglior film di Aldo Giovanni e Giacomo, non c'è una risposta univoca. Per un motivo o per un altro, ciascuno di noi è maggiormente legato ad una delle pellicole del trio comico salito alla ribalta nel corso degli anni '90.

Sicuramente punto focale della loro carriera cinematografica è Tre Uomini e una gamba, la pellicola d'esordio del 1997, in cui un gruppo di amici alla soglia dei 40 anni si ritrova in un viaggio verso Gallipoli per le nozze di Giacomo con al seguito una scultura di legno a forma di gamba che "il mio falegname con 30 mila lire la fa meglio".

L'anno successivo è la volta di Così è la vita, in cui il galeotto Aldo riesce in qualche modo a sequestrare il poliziotto Giacomo e il malcapitato Giovanni, inventore di giocattoli estremamente petulante. Chiedimi se sono felice è ancora una volta un inno all'amicizia, in cui tre uomini con una vita lavorativa non troppo appagante, si trovano a scontrarsi per l'arrivo di Marina, un'attrice amatoriale che mette tutto in discussione. E come ben saprete, questa pellicola può vantare sulla straordinaria colonna sonora di Samuele Bersani.

Nel 2002 è la volta de La leggenda di Al, John e Jack, uno dei più celebri sketch teatrali del trio comico trasformato in una pellicola cinematografica mentre, nel 2004 Aldo, Giovanni e Giacomo tornano ad analizzare le difficoltà dei rapporti amorosi con Tu la conosci Claudia?.

Poi abbiamo Il cosmo sul comò, La banda dei Babbi Natali, Fuga dal Reuma Park, fino al più recente Odio l'estate. Tra tutti questi, voi quale preferite? Naturalmente, fatecelo sapere nei commenti. Intanto, proprio in quest'ultimo anno assai complicato, Aldo, Giovanni e Giacomo si sono schierati contro la chiusura dei cinema.