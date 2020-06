Cosmic Sin, dopo Armageddon Bruce Willis nello spazio nella prima fantastica immagine

Grazie all'Hollywood Reporter, possiamo ammirare la prima immagine ufficiale di Cosmic Sin, film di fantascienza scritto, prodotto e diretto dagli sceneggiatori di Anti-Life, Corey Large e Edward Drake. Protagonista assoluto è Bruce Willis, che con lo spazio ha già una certa affinità dopo il kolossal cult Armageddon di Michael Bay.

La pellicola segue le vicende di un gruppo di guerrieri e scienziati che devono combattere per proteggere l'umanità da un'ostile specie aliena in grado di infettare e prendere il controllo dei corpi degli esseri umani. Willis interpreta uno dei soldati principali, James Ford. Nell'immagine vediamo proprio Willis con indosso una speciale tuta dotata di strani marchingegni.

Al cast di Cosmic Sin, la cui produzione si è fermata a causa della pandemia di coronavirus che ha bloccato tutte le produzioni a Hollywood, si sono già aggiunti ora Frank Grillo (Captain America: The Winter Soldier, Black and Blue), Adelaide Kane (Reign, La Notte del Giudizio) e Luke Wilson (Stargirl, Zombieland - Doppio Colpo). Non è ancora stata resa nota una data d'uscita per Cosmic Sin, ma probabilmente molto dipenderà anche dalla situazione sanitaria attuale, dato che non si sa ancora quando potranno ripartire le varie produzioni.

Diretto da Edward Drake su una sceneggiatura di Corey Large (It Follows), Drake ha anche co-scritto un altro film di fantascienza in arrivo intitolato Breach e incentrato sui viaggi interstellari. Quest'ultimo film vedrà ancora Bruce Willis nella parte del protagonista.

Insomma, una nuova immersione nella fantascienza per Bruce Willis dopo che negli anni '90 lo abbiamo visto prendere parte a cult come Il quinto elemento di Luc Besson e Armageddon di Michael Bay.