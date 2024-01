Cosa vuol dire Saltburn? Emerald Fennell spiega il significato del titolo

Saltburn è il film del momento: tutti ne parlano, sia per le sue scene a metà tra l'estremamente erotico e l'osceno, sia per la capacità di riportare in auge Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor che per la consacrazione di Barry Keoghan a sex symbol. Una pellicola dove niente è lasciato all'immaginazione tranne che per il titolo.

Cosa vuol dire Saltburn? A dare la risposta è stata proprio la regista Emerald Fennell spiegando perché Saltburn è un titolo perfetto: "Beh, perché è una vera città inglese - ha detto Fennell a Access Hollywood TikTok - e quando ho sentito il nome Saltburn, mi è sembrato una battuta a sfondo sessuale, ma davvero carina. Sai, come una puntura ma una puntura piacevole. E penso che questo sia in realtà il film".

Non avremmo potuto aspettarci niente di diverso dalla mente dietro Saltburn: Emerald Fennell aveva già anticipato che il film avrebbe lasciato gli spettatori "provati", un "fiera di eccessi" così come scriviamo nella nostra recensione di Saltburn. Il rapporto tossico tra Oliver ( Keoghan) e Felix (Jacob Elordi) ha toccato le punte più estreme tanto che i fan hanno ipotizzato che oltre la chimica sul set ci fosse di più: Keoghan ha già chiarito il suo rapporto con Elordi facendo persino allusione a una possibile scena tagliata di un bacio tra i protagonisti (e considerata la linea del film, non ci saremmo immaginati nulla di romantico).

Dopo Saltburn, chissà cosa potrà ancora riservarci Fennell: la regista sta già pensando ad una versione erotica di Jurassic Park!