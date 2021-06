Che cosa vuol dire Pixar? Scoprite il significato e l'origine del nome dal famoso studio

In attesa dell'uscita di Luca, il nuovo film diretto da Enrico Casarosa in arrivo sul servizio di streaming on demand Disney+ dal 18 giugno prossimo, torniamo alle origini della Pixar per raccontarvi un curioso retroscena.

Nello specifico, che cosa vuol dire Pixar? Qual è il significato che si nasconde dietro alla celebre parola che simboleggia uno dei più importanti studi cinematografici del mondo? Ha un senso particolare oppure è solo un nome inventato?

Ebbene, secondo una testimonianza di Edwin Catmull, una delle quattro figure chiave dell'azienda insieme a Steve Jobs, John Lasseter e Alvy Ray Smith, il termine 'Pixar' nacque nel 1981 e rappresenta una sintesi tra le parole 'pixer' e 'radar': venne coniato per denominare uno speciale computer al quale Smith e Loren Carpenter stavano lavorando durante la loro permanenza alla Lucasfilm; Carpenter propose 'radar', perché a suo modo di vedere era un termine che restituiva un'idea fortemente high tech, mentre Smith suggerì pixer perché, in un falso spagnolo (lingua che amava per via della sua infanzia trascorsa tra il New Mexico e il Texas), doveva ricordare la parola 'pictures'.

La famosa lampada che nel logo della società sostituisce la 'i' della parola Pixar, qualora ve lo steste chiedendo, è invece una L-1 dell'azienda norvegese Luxo, e fu disegnata nel 1937 da Jacob Jacobsen.

