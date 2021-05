Cosa vuol dire Memento? Riviviamo il film di Christopher Nolan

Memento è ancora oggi uno dei film più amati di Christopher Nolan: il film con Guy Pearce fu quello che rivelò al mondo l'immenso talento del cineasta che aveva esordito due anni prima con il meno famoso Following, aprendogli la strada a successi planetari come The Prestige, Inception, Interstellar e Tenet.

Memento è inoltre, dal punto di vista narrativo, forse il più interessante esperimento portato avanti dal nostro Christopher: la storia ci viene infatti raccontata a ritroso, con il protagonista interpretato da Pearce che tenta man mano di recuperare la memoria degli avvenimenti che l'hanno condotto al punto in cui lo troviamo all'inizio del film.

Il titolo, in tal senso, è piuttosto significativo: in latino "memento" altro non vuol dire che "ricordati" (imperativo futuro del verbo difettivo memini), ma come tutti sappiamo la parola viene oggi utilizzata anche per indicare alcuni oggetti strettamente legati al concetto di memoria, come post-it o promemoria di vario genere (elementi con cui il nostro protagonista ha a che fare per tutta la durata del film).

Eravate a conoscenza del significato del titolo di Memento? Fateci sapere nei commenti il vostro parere sul film di Nolan! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Memento.