Che cosa vuol dire Matrix? I retroscena sulla saga con Keanu Reeves

In attesa di ammirare le prime immagini di Matrix 4, la cui uscita nelle sale è fissata al prossimo dicembre, facciamo un passo indietro per scoprire assieme il significato del titolo della saga creata dalle sorelle Wachowski.

In originale, Matrix molto semplicemente significa "Matrice", un elemento matematico (in particolare dell'algebra lineare) che rappresenta una tabella ordinata di elementi. Spesso utilizzata in informatica per associare dati o sistemi di dati tra loro, la matrice nel caso della pellicola del 1999 rappresenta una neuro-simulazione interattiva creata dalle macchine per tenere a bada gli umani, i quali vengono coltivati e immobilizzati fin dalla nascita e nutriti con i cadaveri dei defunti, in modo che questi possano continuare ad alimentare l'energia delle macchine stesse.

Come spiega Morpheus durante il primo, illuminante confronto con Neo che culmina con il momento pillola rossa/pillola azzurra, "Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra, o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al significato dei colori in Matrix.