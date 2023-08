Che cosa vuol dire Malfoy? Le origini del nome dei perfidi villain di Harry Potter

Se vi ha affascinato scoprire l'età di Voldemort e la sua data di nascita, allora non potete assolutamente perdervi un'altra interessante pillola sul magico universo di Harry Potter. La domanda di oggi è: perché i Malfoy si chiamano così?

Il giovane Draco, compagno di studi del nostro maghetto preferito, si farà subito conoscere per il suo carattere spavaldo e sprezzante, ma che cela una profonda insicurezza e un timore reverenziale nei confronti del padre e del suo retaggio.

Se il nome dello studente dai capelli color platino richiama inequivocabilmente alla creatura magica di scaglie e fuoco, il suo cognome è invece composito. Benché l'assonanza con l'italiano lo renda non troppo complesso da associare al suo significato, l'etimologia del nome sarebbe francese. In particolare, come spiegato sul portale di Wizarding World, da Mal (cattivo, malvagio) e Foi (fiducia, fede).

Altrettanto interessanti le speculazioni sul padre, il cui nome Lucius deriverebbe dal latino e in qualche modo collegato all'angelo maledetto Lucifero. Quanto alla madre, Narcissa, l'ispirazione dovrebbe arrivare direttamente dalla mitologia greca e dal mito di Narciso, icona di egoismo e vanità.

Narcissa non ha mai realmente agito per pura malvagità e le sue dinamiche nella storia dimostrano che a muoverla sono sempre stati fondamentalmente l'amore per sé stessa e per suo figlio, fino all'ultimo istante.

