Cosa vuol dire Licorice Pizza? Il significato del titolo scelto da Paul Thomas Anderson

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza è in sala nei cinema italiani, ma cosa significa il titolo scelto dal regista? Ve lo spieghiamo in questo articolo di approfondimento.

Licorice Pizza tradotto letteralmente sta per 'Pizza alla liquirizia', una pietanza da rabbrividire anche al solo pensiero che per fortuna non trova spazio nella storia del film. Si, piccolo spoiler: in Licorice Pizza non c'è alcuna scena con una pizza alla liquirizia, e per quanto possa far pensare a qualcosa di frizzante, il film non enfatizza né l'una nell'altra: non troverete, ad esempio, un personaggio goloso di liquirizia, né un altro divoratore di pizze. Dunque come mai Paul Thomas Anderson ha optato per questo titolo?

Ebbene, 'Licorice Pizza' è il nome di un negozio di dischi in voga nella Los Angeles degli anni '70. Inoltre, il termine "licorice pizza" nello slang californiano indica proprio un disco in vinile, il cosiddetto LP (licorice e pizza), dato che il vinile è di colore nero, quello della liquirizia, e ha una forma piatta e rotonda, come una pizza. Inoltre, il negozio Licorice Pizza negli anni '70 divenne famoso in tutta la città non solo per l'enorme competenza dei membri dello staff in fatto di musica, ma anche perché offriva ai suoi clienti della liquirizia gratis.

Inizialmente il progetto fu annunciato col titolo di Soggy Bottom (ovvero 'fondoschiena bagnato', un riferimento alla sottotrama dei materassi ad acqua), ma venne cambiato in Licorize Pizza durante le riprese. Anderson ha spiegato: "Se devo pensare a due parole che mi fanno tornare alla mia adolescenza e al desiderio di correre di qua e di là senza meta quelle sono liquirizia e pizza. Sono due termini che mi riportano immediatamente a quel tempo. Le ho scelte come titolo perché sembravano racchiudere le atmosfere del film, sembravano riuscire a catturare lo stato d'animo che stavo cercando".

