Cosa vuol dire in italiano Hunger Games? Alla scoperta del significato del titolo

Quanti fan conta in Italia la saga di Hunger Games? Tenere il conto è praticamente impossibile: la serie di film con Jennifer Lawrence è stata uno dei grandi successi di quest'ultimo decennio, coinvolgendo milioni di spettatori di tutte le età anche nel nostro Paese. Ma quanti di questi sanno cosa significhi in italiano il nome del franchise?

Nei film, d'altronde, non vengono fornite troppe spiegazioni: il nome è logicamente accettato così com'è, prelevato senza traduzioni di sorta dai libri firmati da Suzanne Collins. Chi mastica un po' d'inglese, però, avrà probabilmente intuito quanto poco casuale sia stata la scelta del nome.

Hunger Games, in italiano, altro non vuol dire che "giochi della fame": il significato presenta se vogliamo due chiavi di lettura, la prima delle quali riferita probabilmente alle condizioni in cui i nostri protagonisti devono sopravvivere nel corso dei giochi (durante i quali ricevere le giuste razioni di cibo è cosa tutt'altro che scontata).

La seconda chiave di lettura ci porta invece a pensare al popolo di Panem, in gran parte costretto a tirare avanti in condizioni di estrema povertà e miseria e che nei giochi vede al tempo stesso la paura di perdere i propri cari e la speranza del tanto agognato riscatto: la fame del titolo, in questo caso, assume un significato ben più profondo. Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Hunger Games.