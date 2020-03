Cosa vuol dire l'ingresso dei gemelli Carver nel cast di The Batman?

Sul The Batman di Matt Reeves aleggia ancora un alone di mistero piuttosto spesso: certo, qualcosa in più abbiamo sicuramente saputo sul personaggio di Robert Pattinson, ma ancora ben poco sappiamo sulla trama e, soprattutto, sui villain che minacceranno Gotham nel film.

Due nuovi ingressi nel cast di The Batman, in particolare, hanno dato modo ai fan di lanciarsi in mille ipotesi su quali personaggi potranno interpretare le new entry, che corrispondono ai nomi delle star di Teen Wolf Max e Charlie Carver.

I due attori gemelli interpreteranno due personaggi sui quali la produzione mantiene ancora il riserbo, ma certo la loro parentela dà adito a qualche ipotesi abbastanza fondata: c'è chi parla di Tweedledee e Tweedeldum, ad esempio, mai apparsi sul grande schermo (li abbiamo visti però in Gotham) esattamente come i gemelli Trigger, anche loro tra i papabili ad essere interpretati dai due attori da poco annunciati dalla produzione.

Le possibilità dunque non mancano, ma non è ovviamente da escludere che DC possa avere in serbo per i gemelli Carver dei ruoli che nessuno di noi abbia ancora immaginato: occhi aperti, dunque, per ogni eventuale novità. L'attenzione dei fan, intanto, è recentemente stata catturata da uno scatto pubblicato da un'altra protagonista di The Batman.