Cosa vuol dire Harley Quinn? La storia del personaggio DC interpretato da Margot Robbie

In attesa di rivederla in azione in The Suicide Squad di James Gunn, andiamo insieme alla scoperta delle origini di Harley Quinn, la celebre antieroina DC che in questi anni ha fatto breccia nella cultura pop grazie alla sua interpretazione da parte di Margot Robbie.

Il personaggio è comparso per la prima volta nel 1992, ma al contrario di gran parte dei volti noti dell'universo DC non era presente nei fumetti, ma soltanto nell'amatissima serie animata di Batman andata in onda fino al 1995.

Creata da Bruce Timm e Paul Dini dopo che quest'ultimo vide l'attrice Arleen Sorkin vestita da pagliaccio in una sequenza onirica della soap opera Il tempo della nostra vita, la versione animata di Harley Quinn divenne talmente popolare che due anni dopo, nel 1994, fece il suo esordio cartaceo in Batman: Amore folle (scritto sempre da Timm e Dini), fumetto della serie Le avventure di Batman che narra le origini del personaggio e del suo interesse amoroso nei confronti del Joker.

Ma da dove deriva il nome Harley Quinn? Molto semplice, si tratta di una mutuazione della parola "harlequin", il nome inglese dell'iconica maschera della Commedia dell'Arte italiana nota da noi come Arlecchino.

