Cosa vuol dire Breaking Dawn? Scopriamo il significato del titolo del finale di Twilight

Breaking Dawn segna la fine della lunga storia di Bella ed Edward: con l'ultimo libro della saga di Stephenie Meyer (fino a Midnight Sun, s'intende) si chiude uno dei cicli letterari e cinematografici di maggior successo dell'ultimo ventennio. Il titolo, in tutto ciò, gioca un ruolo non proprio secondario.

Mai, d'altronde, nel corso della saga iniziata con Twilight i titoli dei libri scritti da Meyer sono stati casuali: la scrittrice ha sempre immaginato un nesso piuttosto evidente tra i titoli delle sue storie e i simbolismi che è facile ritrovare nei cicli notte/giorno e nelle fasi lunari, com'è facile intuire andandone a scoprire i significati.

Come Twilight vuol dire "crepuscolo", New Moon significa "luna nuova" ed Eclipse, ovviamente, sta per "eclissi", questo Breaking Dawn non vuol dire altro che "rompere l'alba", traduzione eccessivamente letterale e maccheronica del termine utilizzato in inglese per indicare lo spuntare del sole e del nuovo giorno, dell'alba che rompe l'oscurità della notte.

Facile, a questo punto, cogliere l'aspetto simbolico della cosa: Breaking Dawn indica l'inizio del giorno nuovo, proprio come la fine delle peripezie che ben conosciamo sta ad indicare l'inizio di una vita nuova (e, si spera, meno turbolenta) per i nostri Bella ed Edward. A proposito del nostro vampiro: recentemente i fan sono letteralmente impazziti per una strana teoria su Edward Cullen.