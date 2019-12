Cosa voleva dire Finn a Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker? Lo chiarisce J.J. Abrams

Attenzione! se non avete ancora visto Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, vi conviene non proseguire nella lettura dell'articolo. Per gli altri, scopriamo insieme cos'è che Finn voleva dire a Rey (e non voleva far sapere a Poe) nel film.

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non sono mancati momenti dedicati al trio protagonista e utili a mostrarci le dinamiche tra i suoi componenti, Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac). Tra questi, uno dei più intriganti (che si è anche ripetuto in altre iterazioni, nel corso del lungometraggio) è quello in cui Finn, bloccato assieme agli altri nelle sabbie mobili di Pasana, cerca di confessare qualcosa a Rey, senza però riuscirci. Poco più tardi, quando gli verrà chiesto cosa intendesse dire, Finn si rifiuta di completare la frase, infastidendo anche Poe, che se la prende per essere stato escluso dalla conversazione.

Ma se molti pensavano che prima della fine della pellicola avrebbero avuto risposte al riguardo... Beh, è sufficiente dire che non è stato così. L'Ascesa di Skywalker si conclude senza rivelare il "segreto" di Finn.

J.J. Abrams, regista del film, ha però chiarito la cosa alla fine di un Q&A che ha seguito la proiezione dell'episodio IX, rispondendo alla domanda di un fan (lontano dai microfoni, ma non dalle orecchie di un utente di Twitter che lo ha poi rivelato al resto del web).

Ebbene, Finn non voleva dire, come forse in parecchi avranno pensato, che è innamorato di Rey, bensì... Che anche lui può percepire la Forza.

Gli spettatori erano già consapevoli di questo fatto, ma a quanto pare Rey non ne è mai stata resa partecipe.

Che ne pensate di questa confessione? Fateci sapere nei commenti.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è attualmente al cinema. Qui potete trovare la nostra recensione dell'episodio IX diretto da J.J. Abrams.