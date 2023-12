Cosa vedremo in Avatar 3? James Cameron svela le sue intenzioni con i film della saga

Cosa vedremo in Avatar 3? Con tutto questo parlare del futuro della saga di Avatar emerso da una nuova intervista di James Cameron con la rivista People, potrebbe valere la pena ripescare ciò che disse l'autore a proposito dei prossimi episodi del franchise.

In un'intervista concessa qualche tempo fa a GQ, ad esempio, James Cameron rivelò il suo obiettivo con la saga di Avatar, che dopo i successi stratosferici da oltre 5 miliardi di dollari dei primi due film Avatar e Avatar: La via dell'acqua tornerà al cinema con altri tre capitoli, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5, in uscita rispettivamente nel 2025, nel 2029 e nel 2031, a 22 anni di distanza dal capitolo originale. Secondo l'autore canadese, lo scopo di questi capitoli è quello di creare un franchise che dia priorità ai personaggi e al loro viaggio attraverso la vita su Pandora, e allo stesso tempo sviluppare sempre nuove tecnologiche cinematografiche per raccontare quel viaggio.

"Il grande progresso creativo di Avatar 3 sarà quello di approfondire ancora di più la caratterizzazione dei personaggi protagonisti della storia", ha detto il regista. “Faremo la scoperta di nuove culture, di nuove creature – tutte le cose che ti aspetteresti da un nuovo film di Avatar. Ma allo stesso tempo l’idea stessa di questo ciclo di film è quella di andare a vivere con queste persone e intraprendere questo viaggio epico insieme a loro, al loro fianco. Non sarà solo una questione di 'vi mostreremo i migliori VFX sull'acqua mai realizzati', ma di entrare di più nel cuore e nell'anima dei protagonisti. E incontrare, lungo il cammino delle loro avventure, nuovi personaggi molto interessanti. Questi film sono un viaggio nel tempo, un viaggio che si protrarrà negli anni nel terzo, nel quarto e nel quinto film. Sarà un ciclo narrativo epico."

