Cosa vedere in streaming: i film e le serie tv più seguite sulle maggiori piattaforme

Dopo aver visto quali film stanno incassando di più in Italia al box office, spostiamoci in streaming per scoprire quali sono i film e le serie più viste del momento attraverso le principali piattaforme.

La serie Netflix di Guy Ritchie The Gentlemen ha conquistato il primo posto assoluto per la settimana, secondo i dati di Nielsen, risalendo dal terzo posto della settimana precedente e salendo da 1,21 miliardi di minuti di visualizzazione a 1,86 miliardi di minuti. Al secondo posto troviamo il film Damsel, fantasy di Millie Bobby Brown che rimane al secondo posto con 1,54 miliardi di minuti, mentre il film leader della settimana precedente, Love Is Blind, è sceso al terzo posto con 1,44 miliardi di minuti di visualizzazione.

Apples Never Fall di Peacock, uscito il 14 marzo, ha debuttato al sesto posto tra le serie originali con 476 milioni di minuti di visualizzazione, mentre tra i film troviamo Povere creature di Disney+ e Oppenheimer di Peacock, oltre a Dune tornano in classifica grazie al successo nelle sale di Dune: Parte 2, che a sua volta spinto Legendary a confermare Dune: Parte 3.

Qui sotto le classifiche, divise per film, serie tv e complessiva:

FILM PIÙ VISTI (in minuti)

Damsel, 1.54 miliardi The Eras Tour (Taylor’s Version), 677 milioni Irish Wish (Netflix), 583 milioni Wonka (Max), 526 milioni Poor Things (Hulu/Disney+), 376 milioni Ricky Stanicky (Prime Video), 336 milioni The Super Mario Bros. Movie (Netflix), 327 milioni Oceania (Disney+), 324 milioni Oppenheimer (Peacock), 286 milioni Dune (2021) (Hulu/Max/Netflix), 285 milloni

SERIE TV PIÙ VISTE (in minuti)

The Gentlemen, 1.86 miliardi Love Is Blind, 1.44 miliardi Turning Point: The Bomb and the Cold War, 621 milioni Avatar: The Last Airbender (2024) (Netflix), 502 milioni Blown Away (Netflix), 489 milioni Apples Never Fall (Peacock), 476 milioni Shogun (Hulu/Disney+), 408 milioni The Signal (2024) (Netflix), 377 milioni The Program: Cons, Cults and Kidnapping (Netflix), 357 milioni Masters of the Air (Apple TV+), 330 milioni

FILM E SERIE TV PIÙ VISTI IN GENERALE (in minuti)

The Gentlemen (Netflix), 1.86 miliardi Damsel (Netflix), 1.54 miliardi Love Is Blind (Netflix), 1.44 miliardi Bluey (Disney+), 1.06 miliardi Grey’s Anatomy (Hulu/Netflix), 830 milioni Brooklyn Nine-Nine (Netflix/Peacock), 819 milioni NCIS (Netflix/Paramount+), 797 milioni The Eras Tour (Taylor’s Version) (Disney+), 677 milioni Turning Point: The Bomb and the Cold War (Netflix), 621 milioni Young Sheldon (Max/Netflix), 618 milioni

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.