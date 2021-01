Cosa vedere su Rai Play? Guida al catalogo di film gratuiti

Dopo avervi proposto una guida a JustWatch, piattaforma utilissima per districarsi attraverso i cataloghi di servizi come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, restiamo nel panorama dello streaming per scoprire cosa ha da offrire la piattaforma gratuita della Radiotelevisione italiana: RaiPlay.

Dando un rapido sguardo al catalogo, è possibile notare che su RayPlay offre una vasta selezione di commedie italiane: troviamo infatti intere sezioni dedicate a miti assoluti quali Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Totò, ma anche pellicole più recenti come la trilogia di Smetto quando voglio e Non ci resta che il crimine.

Mentre la categoria dedicata agli horror può vantare pochi titoli davvero degni di nota, come il maestoso Suspiria di Dario Argento e lo zombie-movie italiano The End? L'inferno fuori, lo stesso non si può dire di quella dedicata al cinema western, che spazia da pietre miliari come Per un pugno di dollari di Sergio Leone e pellicole di John Ford quali Il massacro di Fort Apache e I cavalieri del nord ovest all'acclamato The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

Da non perdere anche le selezioni dedicate a grandi autori della settima arte come Ingmar Bergman - di cui troviamo Il settimo sigillo, Il posto delle fragole, Monica e il desiderio, Luci d’inverno e Persona - e François Truffaut. Oltre che i documentari "Bergman 100: La vita, i segreti, il genio", "Pasolini, il corpo e la voce", "Fellini degli spiriti" e "S if for Stanley".

Tra i successi più recenti troviamo invece La La Land, Sicario, Dallas Buyers Club, Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, Veloce come il vento di Matteo Rovere e il film d'animazione Loving Vincent. Avete già iniziato ad esplorare il catalogo? Intanto, vi lasciamo ad altri 5 film da vedere gratis su RaiPlay.