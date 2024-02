Cosa vedere al cinema questo weekend: tutti i nuovi film appena usciti nelle sale

Cosa vedere al cinema questo weekend? In questo articolo vi proponiamo una rapida guida a tutti i nuovi film in uscita nelle sale italiane, tra consigli e sconsigli.

In cima alla lista delle priorità c'è sicuramente La zona d'interesse, il nuovo capolavoro di Jonathan Glazer: il poco prolifico regista inglese, autore attivo fin dal 2000 ma giunto solo oggi al quarto film dopo i capolavori Sexy Beast, Birth e Under the skin, torna con la sua opera più teorica e glaciale, un film che racconta l'Olocausto dal punto di vista di una famiglia che vive in una villa a pochi passi dal campo di concentramento di Auschwitz: basato sul romanzo di Martin Amis e candidato a 5 premi Oscar, inclusi miglior regia e miglior film, è forse il più grande film moderno sul fuoricampo, su cosa accade al di là del nostro sguardo, sulle storie che raccontano le voci di là dei muri.

Spazio poi a Bob Marley - One Love, biopic sul famoso cantautore diretto da Reinaldo Marcus Green, ma anche all'horror Night Swim, nuova produzione targata Blumhouse con protagonista Wyatt Russell, figlio di Kurt Russell: entrambi poco apprezzati dalla critica, potrebbero comunque riservare qualche soddisfazione ai fan di Bob Marley o del genere horror.

Inoltre, questa settimana arrivano in sala anche due film d'animazione giapponesi, ovvero City Hunter The Movie: Angel Dust e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L’Allenamento Dei Pilastri, senza dimenticare il controverso thriller Sound of Freedom, che dopo il passaggio in streaming arriva in sala come evento speciale.

Per altri contenuti scoprite quali film stanno vincendo al box office italiano in questi giorni.