Cosa vedere per capire Godzilla x Kong? I film del MonsterVerse da recuperare

Godzilla x Kong porterà nuovamente in scena sul grande schermo i due kaiju più famosi e amati al mondo, stavolta finalmente in team sin dall'inizio: i due hanno infatti avuto modo, per così dire, di mettere da parte le loro divergenze nel corso dei precedenti capitoli del franchise... E a tal proposito, un ripasso potrebbe rivelarsi utile.

Il film nel quale vedremo un inedito Godzilla rosa è infatti, come dicevamo, soltanto l'ultimo capitolo di quel MonsterVerse a cui Universal ha dato i natali ormai quasi 10 anni fa: il primo film da recuperare per evitare il rischio di mancare qualche passaggio è infatti proprio Godzilla, annata 2014, capostipite del fortunato franchise e disponibile in Italia su Prime Video.

Segue a ruota Kong: Skull Island, film d'esordio del nostro scimmione preferito, uscito nel 2017 e presente nel catalogo italiano di Netflix; sempre su Netflix troviamo anche Godzilla II - King of the Monsters, che proprio come il primo capitolo della saga è però disponibile anche su Prime video. Più recente è invece l'ultimo capitolo del franchise, quel Godzilla vs Kong di cui il film in uscita è un sequel diretto: il film di Adam Wingard, però, è disponibile in Italia solo per il noleggio. E voi, siete in pari con i film del MonsterVerse? Fatecelo sapere nei commenti!