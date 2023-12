Cosa farà Tom Cruise quando l'età non gli permetterà più di fare stunt? Parla Simon Pegg

Tom Cruise torna per uno stunt folle per Mission Impossible 8. Un suo collega attore, Simon Pegg, riflette sulla carriera di Cruise e sul suo futuro quando non potrà più svolgere queste imprese fisiche impossibili e assurde, ma incredibili.

Durante una recente intervista per The Independent, Simon Pegg ha rivelato che: "Non lo so. Mi piace lavorare con Tom, ed è davvero divertente lavorare con lui, ma ho la sensazione che quando Tom se ne andrà e farà altre cose, sarà una cosa completamente diversa".

Ma per Pegg c'è tutta un'altra era cruisiana da scoprire in futuro: "Ha tutta un'altra età da percorrere nella sua carriera. È un ottimo attore, un attore molto, molto bravo - come abbiamo visto in Magnolia e Jerry Maguire... Penso che quando finalmente smetterà di saltare dalle cose, avrà un terzo atto. E sì, sarebbe bello farne parte".

Per queste dichiarazioni non serve che dare tempo al tempo. In attesa di vedere cosa farà Cruise nella tarda età, vi informiamo che Mission Impossible: 8 è stato rimandato al 2025, precisamente al 23 maggio. Un ritardo dovuto al tour promozionale per Mission Impossible: 7 e per gli scioperi SAG-AFTRA, conclusisi proprio recentemente.

Siete d'accordo con Simon Pegg? Lasciateci un commento per farcelo sapere!