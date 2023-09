Di cosa parla The Creator, il nuovo sci-fi originale scritto e diretto da Gareth Edwards

Di cosa parla The Creator? Se siete stati rimasti affascinati dal primo trailer di The Creator e volete saperne di più in vista dell'arrivo nei cinema di questo nuovo sci-fi blockbuster originale, siete capitati nel posto giusto.

Dove sapere infatti che la storia di The Creator è ambientata durante una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale, e segue Joshua (John David Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Gemma Chan), che viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creator, l'inafferrabile architetto dell'avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra... e all'umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d'élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall'IA solo per scoprire che l'arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è in realtà un'IA con le sembianze di un bambino.

Il film, oltre ai già citati John David Washington e Gemma Chan, include nel cast anche Ken Watanabe, Sturgill Simpson, l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e la vincitrice dell’Academy Award Allison Janney. L'autore di Star Wars: Rogue One Gareth Edwards ha firmato regia e sceneggiatura, co-scritta con Chris Weitz da un soggetto di Edwards. Il film è prodotto da Gareth Edwards, Kiri Hart, Jim Spencer, e Arnon Milchan, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer e Zev Foreman sono i produttori esecutivi.

Per altri contenuti scoprite quando uscirà The Creator nei cinema italiani.