Cosa è successo dopo il Signore degli Anelli? Il sequel perduto di Tolkien

Il capolavoro letterario del XX secolo scritto da J. R. R. Tolkien e portato magistralmente sul grande schermo da Peter Jackson, avrebbe potuto avere un continuo più che interessante.

20 anni fa usciva la Compagnia dell'anello nelle sale italiane, primo capitolo di una trilogia destinata a segnare un'epoca. Basate sul lavoro di Tolkien, le avventure di Frodo, Gandalf e Bilbo si concludono in maniera netta ed abbastanza positiva. Il finale giusto per un'avventura tortuosa ed eroica.

Le appendici scritte da Tolkien ci descrivono le gesta di Eldarion, figlio di Aragorn ed Arwen, alla guida di un regno ormai privo dell'oscurità della Terza Era, in pace e giusto. Ma l'autore aveva iniziato anche un nuovo racconto, intitolato "La nuova ombra", con protagonista l'anziano cittadino di Gondor Borlas e l'incubo Sauron ormai svanito.

Nell'idea abbozzata in sole 13 pagine si legge, però, di un male che sta per rinascere e di una figura tenebrosa di nome Herumor che avrebbe in breve tempo condotto l'umanità sull'orlo del baratro. Informazioni apparse, purtroppo, solo in "I popoli della Terra di Mezzo" di Christopher Tolkien (che raccoglieva questa e altre opere incompiute di Tolkien).

Il timore di non rasentare la perfezione raggiunta con l'opera precedente e la volontà di terminare la trilogia iniziale in modo positivo, spinsero quindi Tolkien ad abbandonare sul nascere l'idea di un seguito. Per i più appassionati e per chi volesse continuare ad immergersi nel mondo fantasy della Terra di Mezzo, non resta che aspettare il prossimo settembre per l'uscita dell'attesa serie prequel targata Prime. Qui potete trovare il trailer e le prime curiosità sugli Anelli del Potere.