Cosa è successo fra Meryl Streep e Sharon Stone? Storia di dichiarazioni poco eleganti

La leggendaria Meryl Streep ha da poco festeggiato 72 anni, e sebbene possa vantare una delle carriere più prestigiose di Hollywood, c'è una sua collega che non la pensa proprio allo stesso modo sul suo talento a 360 gradi.

Stiamo parlando di Sharon Stone, che in una recente intervista con Everything Zoomer ha messo in guardia le persone contro la troppa idealizzazione dell'attrice tre volte Premio Oscar.

Tutto è nato da un'affermazione della giornalista, che parlando dell'esperienza della Stone sul set di Panama Papers ha impostato così la domanda: "Quando ha finalmente avuto modo di lavorare con Meryl Streep..." Neanche il tempo di finire la frase e la Stone è esplosa: "Mi piace il modo in cui lo hai detto, che ho finalmente potuto lavorare con Meryl Streep. Non hai detto 'Meryl ha finalmente potuto lavorare con Sharon Stone.' Oppure abbiamo finalmente potuto lavorare insieme... Perché è così che è andata tutta la sua vita, tutti vogliono lavorare con Meryl. Chissà se le piace questa cosa?"

L'attrice ha poi rincarato la dose: "Il mondo in cui hai strutturato la domanda è già una risposta. Il business è stato organizzato in modo che tutti invidiassimo e ammirassimo Meryl perché solo lei doveva essere quella buona. E tutti dovevano competere con Meryl. Penso che sia una donna e un'attrice straordinariamente meravigliosa. Ma secondo me, francamente, ci sono altre attrici altrettanto talentuose. L'intera iconografia di Meryl Streep fa parte di ciò che Hollywood fa alle donne."

"Viola Davis vale come attrice esattamente quanto Meryl Streep", ha aggiunto. "Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, per l'amor del cielo. Ma dici Meryl e tutti cadono sul pavimento. Io sono una cattiva molto migliore di Meryl, e sono sicura che lo direbbe anche lei. Meryl non sarebbe stata brava in Basic Instinct o in Casinò, sarei stata meglio io. Io lo so e lo sa anche lei."

Insomma, delle parole non proprio lusinghiere nei confronti della collega. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le affermazioni della Stone? Fatecelo sapere nei commenti.