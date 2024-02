Cosa succede con Hulk? Facciamo di nuovo chiarezza sulla questione diritti Marvel

Lo ha ribadito anche Mark Ruffalo che non vedremo mai un film stand-alone su Hulk, perciò sarà sempre accompagnato da altri eroi Marvel. Ma come mai? Vediamo assieme la complicata questione dei diritti cinematografici di Hulk.

Il punto fondamentale della questione è che la Universal ha il diritto di prelazione sui film con Hulk protagonista, proprio come era successo nel 2008 con L'incredibile Hulk, distribuito appunto dalla Universal.

Questo significa che qualsiasi progetto stand-alone sul Gigante Verde creato dai Marvel Studios e quindi Disney, dovrebbe essere diviso, dal punto di vista degli incassi, proprio con la Universal, che si prenderebbe la fetta più sostanziosa degli introiti. Nel 2008 non c'era ancora stata l'acquisizione della Marvel da parte della Disney, così si era raggiunto l'accordo per il film su Hulk con Edward Norton.

Perciò è probabile che sia questo il motivo principale per cui non vedremo mai davvero un film stand-alone su Hulk, mentre invece i Marvel Studios non hanno problemi di diritti (e relativi incassi) se lo vogliono inserire all'interno di altri progetti come comprimario, cosa appunto fatta da L'incredibile Hulk in poi.

Ma voi lo vorreste un film con Hulk protagonista o lo preferite così? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a tutte le ultime news del Marvel Cinematic Universe.