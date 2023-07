Cosa succede dopo I Doni della Morte? Le vicende post-Harry Potter

Siamo sempre curiosi di sapere cosa succede ai nostri personaggi preferiti una volta finita la storia principale. Non cambia ovviamente nulla anche con Harry Potter, anzi, probabilmente la curiosità aumenta ancora di più. Ma cosa succede dopo I Doni della Morte?

Bisogna ovviamente partire dal grande, grandissimo, enorme dilemma: La maledizione dell'erede è canonico o no? J.K. Rowling dice di sì, chiunque altro no, quindi lasciamolo un attimo da parte per vedere effettivamente cosa succede ai personaggi dopo sconfitta di Voldemort e prima degli eventi de La maledizione dell'erede.

Harry Potter diventa Capo dell'ufficio Auror del Ministero della magia e ha due figli con Ginny Weasley: James Sirius, Albus Severus e Lily Luna.

Hermione Granger riesce invece a scalare i ranghi del Ministero della magia fino a diventare Ministra della magia lei stessa. Ha due figli con Ron, Rose and Hugo.

Ron Weasley invece segue Harry e diventa anche lui un Auror, abbandona dopo due anni il lavoro per aiutare il fratello George nel negozio Tiri Vispi Weasley.



Ginny Weasley intraprende una carriera sportiva e diventa una stella del Quidditch, non abbandonando nemmeno del tutto il campo una volta ritirata e diventando commentatrice ufficiale e giornalista sportiva per la Gazzetta del Profeta.



Anche Neville Paciok diventa un Auror dopo gli eventi de I Doni della Morte, ma abbandona la carriera per insegnare erbologia a Hogwarts. Si è anche sposato con Hannah Abbott.



Draco Malfoy non ha tutto questo bisogno di lavorare, quindi cresce il figlio Scorpius Hyperion e si diletta come alchimista amatoriale.



Luna Lovegood è invece una magizoologa dopo I Doni della Morte. Ha anche sposato il nipote di Newt Scamander e scopre creature magiche per lavoro.



Delle carriere decisamente brillanti per il gruppo di giovani maghi protagonista della saga di Harry Potter. A questo punto sta a voi decidere se La maledizione dell'erede le racconta ufficialmente o no.



Conoscevate i destini di questi personaggi? Sapevate che Daniel Racfliffe spera che la serie HBO includa elementi omessi dai film di Harry Potter? Ma soprattutto, i casting per la serie HBO su Harry Potter inizieranno a gennaio dell'anno prossimo? Diteci tutto quello che pensate nei commenti!