La Cosa e Il Signore del Male, John Carpenter: 'Mi piacerebbe realizzare dei sequel'

Se chiedete a John Carpenter di quali dei suoi film vorrebbe realizzare un sequel, la sua risposta sarà La Cosa e Il Signore del Male... Ma perché? Lo ha spiegato in una recente intervista.

I sequel di Halloween stanno avendo grande successo, e mentre Carpenter non sa se ce ne saranno altri, una cosa l'ha rivelata di recente: non gli dispiacerebbe realizzare dei nuovi capitoli di altre sue pellicole.

Ma quali?

"Forse de La Cosa. Forse de Il Signore del Male. Ci vedrei bene un prosieguo. Ma vedremo. Non si sa mai in questo business. Davvero" ha ammesso "Per La Cosa, credo che ci sia un altro pezzetto di storia da raccontare, di cui però non ti parlerò. Ma ci sono state alcune discussioni su La Cosa e quello che potremmo fare al riguardo, perché per quel che ne sappiamo, i due personaggi principali, Childs (Keith David) e MacReady (Kurt Russell) sono ancora vivi. Erano vivi alla fine de La Cosa, quindi magari lo sono ancora".

Per quanto riguarda Il Signore del Male, invece "Non era un film che aveva una vera e propria risoluzione. E ciò di cui trattava... Voglio dire, puoi davvero prendere una qualunque direzione, volendo. Riguarda l'idea che il Creatore dell'universo sia malvagio. Quindi, insomma, potrebbe essere davvero divertente. E poi ho un'adorazione segreta per quel film".

E contando che Blumhouse sarebbe già al lavoro su un sequel de La Cosa, chissà se Carpenter vi prenderà parte come aveva anticipato...

E voi, di quali di questi film vorreste un sequel?