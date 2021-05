Che cosa significa Tolo Tolo? Le curiosità sul film di Checco Zalone

Tolo Tolo si è da poco aggiudicato il David dello Spettatore in vista dell'imminente edizione dei David di Donatello, confermando Checco Zalone come re indiscusso del box office italiano degli ultimi anni. Ma qual è il significato del titolo del film?PAROLA DA BOLDARE

Come ha svelato lo stesso comico pugliese, il titolo Tolo Tolo è da attribuire ad un divertente aneddoto sul set della pellicola. Durante le riprese in Kenya, Zalone, stava dando indicazioni per una scena che richiedeva di attraversare un fiume a nuoto. Nelle vesti di regista, Zalone ripeteva al giovane Nassor Said Birya, interprete di Doudoi, che doveva nuotare 'solo solo'. L'attore ripeté la frase di Zalone, storpiandola però in 'tolo tolo', che in seguito è diventata anche una battuta del film.

Durante un'intervista con Rai News 24, inoltre, Zalone ha spiegato che il titolo del film legato anche alla figlia: "Sempre mia figlia… io sperimento le cose su Gaia. Le dicevo: 'Ti piace tolo tolo?' e lei ripeteva: 'Bellissimo, tolo tolo! Che cosa significa?' e io: 'Non ti preoccupare!' E poi ho attribuito la frase al bambino africano… Tolo Tolo sta per 'Solo solo', però il bambino africano non diceva 'tolo tolo', diceva 'solo solo'… infatti mi guarda anche male, 'Io so parlare l’italiano!' Però è rimasto 'tolo tolo'".

