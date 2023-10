Che cosa significa Killers of the flower moon? Spiegazione del titolo del film

Che cosa significa Killers of the flower moon? Se volete conoscere tutti i segreti di Killers of the flower moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ora al cinema in Italia con 01 Distribution, siete nel posto giusto.

Il titolo Killers of the flower moon (che riprende quello del libro di cronaca vera su cui è basato il film, ovvero 'Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI' di David Gran, pubblicato in Italia come 'Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell'FBI. Una storia di frontiera') viene citato nel film in un libro che William Hale (De Niro) dà a suo nipote Ernest (DiCaprio) per imparare la storia degli indiani Osage, sperando che lo aiuti a ingraziarsi la tribù.

Secondo una vecchia storia degli Osage che Earnest legge nel corso del film, la "luna che uccide i fiori" fa riferimento ad un periodo di maggio in cui i fiori viola che si estendono sulle colline di Wah-kon-tah, il Grande Spirito, muoiono con il crescere di altre piante. Il collo dei fiori si spezza e i petali si diffondono nella brezza, lasciando che i loro resti diventino parte di un ciclo rigenerativo che parla della benevolenza della Madre Terra e del Grande Spirito. La storia è chiaramente una parabola che riflette il destino degli indiani Osage al centro della storia, fiori giunti al massimo della loro bellezza che vengono soppiantati dai bianchi arrivati in quei territori per sopraffarli.

